Пех (Логинова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963
Отец: Логинов Михаил Андреевич
Мать: Логинова Раиса Еремеевна
Образование
С 1971 по 1981
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
В это же время закончила музыкальную школу на СХИ. | Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1983
http://mus-college-shatalov.narod.ru/history.htm | Образовательное учреждение: Куйбышевское Музыкальное Училище | Специальность: музыкант, фортепиано
Бракосочетание
28.07.1984
Отдел ЗАГС города Кинеля Самарской области.
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Аверьянова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Макаров Виктор Константинович
Москва
Бракосочетание
17.01.1998
Роспись была в Теремке.
Рождение ребёнка
27.11.2004
Отец ребёнка: Пех Валерий Тадеушевич
Работа или профессия
Неизвестно
свой бизнес (торговля косметикой)
Место жительства
Неизвестно
443048 Самара Красная Глинка ул. Батайская 14-21