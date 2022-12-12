Пех (Логинова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пех (Логинова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963

Отец: Логинов Михаил Андреевич

Мать: Логинова Раиса Еремеевна

Образование
С 1971 по 1981
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
В это же время закончила музыкальную школу на СХИ. | Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1981 по 1983
Самара, Самара, Самарская область
http://mus-college-shatalov.narod.ru/history.htm | Образовательное учреждение: Куйбышевское Музыкальное Училище | Специальность: музыкант, фортепиано
Бракосочетание
28.07.1984

Муж: Макаров Виктор Константинович

Отдел ЗАГС города Кинеля Самарской области.
Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Аверьянова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Макаров Виктор Константинович

Москва
Бракосочетание
17.01.1998

Муж: Пех Валерий Тадеушевич

Самара, Самара, Самарская область
Роспись была в Теремке.
Рождение ребёнка
27.11.2004

Сын: Пех Владислав Валерьевич

Отец ребёнка: Пех Валерий Тадеушевич

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
свой бизнес (торговля косметикой)
Место жительства
Неизвестно
443048 Самара Красная Глинка ул. Батайская 14-21
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