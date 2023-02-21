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Пех Валерий Тадеушевич

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Место рождения

ГДР Котбус

Дата рождения

25.05.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

ГДР Котбус
Семья военнослужащих. Прожили в ГДР до 1968 года. Оттуда переехали на Украину, Кременец.
Образование
С 1972 по 1982
Украина, Тернопольская область, Кременец
Образовательное учреждение: Кременецкая школа | Специальность: школьник
Военная служба
С 1982 по 1984
Черновцы, Коростынь, Житомир.
Работа или профессия
С 1984 по 1995
Украина, Тернопольская область, Кременец, Украина, Кременец, фабрика "Ватинка"
Образование
С 1984 по 1988
Украина, Тернопольская область, Кременец
Образовательное учреждение: Кременецкий лесотехнический техникум | Специальность: деревообработка
Бракосочетание
17.01.1998

Жена: Пех Ольга Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Роспись была в Теремке.
Рождение ребёнка
27.11.2004

Сын: Пех Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Пех Ольга Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
частный бизнес
Место жительства
Неизвестно
443048 Самара Красная Глинка ул. Батайская 14-21
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