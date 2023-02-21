Пех Валерий Тадеушевич
Место рожденияГДР Котбус
Дата рождения25.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
ГДР Котбус
Семья военнослужащих. Прожили в ГДР до 1968 года. Оттуда переехали на Украину, Кременец.
Образование
С 1972 по 1982
Украина, Тернопольская область, Кременец
Образовательное учреждение: Кременецкая школа | Специальность: школьник
Военная служба
С 1982 по 1984
Черновцы, Коростынь, Житомир.
Работа или профессия
С 1984 по 1995
Украина, Тернопольская область, Кременец, Украина, Кременец, фабрика "Ватинка"
Образование
С 1984 по 1988
Украина, Тернопольская область, Кременец
Образовательное учреждение: Кременецкий лесотехнический техникум | Специальность: деревообработка
Бракосочетание
17.01.1998
Жена: Пех Ольга Михайловна
Роспись была в Теремке.
Рождение ребёнка
27.11.2004
Мать ребёнка: Пех Ольга Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
частный бизнес
Место жительства
Неизвестно
443048 Самара Красная Глинка ул. Батайская 14-21