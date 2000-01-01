Макаров Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Виктор Константинович

Макаров Виктор Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1963

Дата смерти

20.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1983 по 1989
Москва, Московский Институт Инженеров Гражданской Авиации
Образовательное учреждение: МИИГА | Специальность: 0621
Бракосочетание
28.07.1984

Жена: Пех Ольга Михайловна

Отдел ЗАГС города Кинеля Самарской области.
Рождение ребёнка
28.04.1986

Дочь: Аверьянова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Пех Ольга Михайловна

Москва
Образование
Неизвестно
Красная Глинка шк. №118
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Военная служба
Неизвестно
Афганистан
Служил в Афганистане, под Кабулом.
Смерть
20.08.1993
Сокское карьероуправление
Причина смерти: убило током | Работал на Сокском карьере. Переставляли экскаватор, торопился домой, собрались с Ольгой ехать в Отрадное.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close