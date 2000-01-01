Макаров Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1963
Дата смерти20.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1983 по 1989
Москва, Московский Институт Инженеров Гражданской Авиации
Образовательное учреждение: МИИГА | Специальность: 0621
Бракосочетание
28.07.1984
Жена: Пех Ольга Михайловна
Отдел ЗАГС города Кинеля Самарской области.
Рождение ребёнка
28.04.1986
Дочь: Аверьянова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Пех Ольга Михайловна
Москва
Образование
Неизвестно
Красная Глинка шк. №118
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Военная служба
Неизвестно
Афганистан
Служил в Афганистане, под Кабулом.
Смерть
20.08.1993
Сокское карьероуправление
Причина смерти: убило током | Работал на Сокском карьере. Переставляли экскаватор, торопился домой, собрались с Ольгой ехать в Отрадное.