Логинов Эдуард Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988
Образование
01.09.1996
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
С первого класса учился в средней школе №2 г. Кинеля Самарской области. После развода родителей один год (8 класс) проучился в Самарском Экономическом Колледже, потом вернулся обратно в школу №2, её и... Показать все
Образование
01.09.2006
Самара, Самара, Самарская область
ПГУТИ - Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики http://www.psu
Рождение ребёнка
20.07.2017
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
16.03.2019
Мать ребёнка: Логинова Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
студент ПГУТИ - Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики http://www.psu
Место жительства
Неизвестно
Новороссийск Московская 6-42