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Логинов Эдуард Владимирович

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Место рождения

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1988

Отец: Логинов Владимир Михайлович

Мать: Милкина Айсылу Хузиахметовна

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
01.09.1996
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
С первого класса учился в средней школе №2 г. Кинеля Самарской области. После развода родителей один год (8 класс) проучился в Самарском Экономическом Колледже, потом вернулся обратно в школу №2, её и... Показать все
Образование
01.09.2006
Самара, Самара, Самарская область
ПГУТИ - Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики http://www.psu
Рождение ребёнка
20.07.2017

Сын: Логинов Глеб Эдуардович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
16.03.2019

Сын: Логинов Илья Эдуардович

Мать ребёнка: Логинова Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анастасия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
студент ПГУТИ - Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики http://www.psu
Место жительства
Неизвестно
Новороссийск Московская 6-42
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