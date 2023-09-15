Милкина (Самигуллина) Айсылу Хузиахметовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1966
Деревня, забытая богом, или аллахом. Асфальта до сих пор нет. Газ провели году в 1995 примерно. От станции минут 45 ходу до деревни. Весной и осенью по слякоти и бездорожью, зимой по укатонной дороге,... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1988
Сын: Логинов Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Михайлович
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 01.09.1993 по 28.05.1998
Образовательное учреждение: СХИ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
риэлтор
Место жительства
Неизвестно