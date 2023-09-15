Милкина (Самигуллина) Айсылу Хузиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилкина (Самигуллина) Айсылу Хузиахметовна

Милкина (Самигуллина) Айсылу Хузиахметовна

Место рождения

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1966

Отец: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович

Мать: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревня, забытая богом, или аллахом. Асфальта до сих пор нет. Газ провели году в 1995 примерно. От станции минут 45 ходу до деревни. Весной и осенью по слякоти и бездорожью, зимой по укатонной дороге,... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1988

Сын: Логинов Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Михайлович

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 01.09.1993 по 28.05.1998
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: СХИ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милкин Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
риэлтор
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close