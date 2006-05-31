Самигуллина (Аухадиева) Майса Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения05.03.1927
Дата смерти31.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Самигуллин Зуфар Хузиахметович
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
19.07.1951
Дочь: Тимерханова Гулиса Хузиахметовна
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
03.03.1954
Дочь: Файзрахманова Гульсария Хузиахметовна
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
02.12.1956
Сын: Самигуллин Камиль Хузиахметович
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
23.04.1959
Дочь: Рыжикова Каусария Хузиахметовна
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
17.01.1962
Сын: Самигуллин Рамиль Хузиахметович
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
21.02.1964
Сын: Самигуллин Шамиль Хузиахметович
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Рождение ребёнка
04.12.1966
Дочь: Милкина Айсылу Хузиахметовна
Отец ребёнка: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Деревня, забытая богом, или аллахом. Асфальта до сих пор нет. Газ провели году в 1995 примерно. От станции минут 45 ходу до деревни. Весной и осенью по слякоти и бездорожью, зимой по укатонной дороге,... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.2006