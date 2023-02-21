Аухадиева Бадерниса Бадертиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аухадиева Бадерниса Бадертиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1905

Дата смерти

01.04.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1927

Дочь: Самигуллина Майса Исмагиловна

Отец ребёнка: Аухадиев Исмагыйл Аухадиевич

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.1984
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: От старости
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