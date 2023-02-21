Аухадиева Бадерниса Бадертиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1905
Дата смерти01.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1927
Дочь: Самигуллина Майса Исмагиловна
Отец ребёнка: Аухадиев Исмагыйл Аухадиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1984
Причина смерти: От старости