Самигуллин Хузиахмет Самигуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллин Хузиахмет Самигуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1926

Дата смерти

18.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926

Отец: Музафаров Самигулла Музафарович

Мать: Музафарова Бабималуфа Арслановна

Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Самигуллин Зуфар Хузиахметович

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1951

Дочь: Тимерханова Гулиса Хузиахметовна

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1954

Дочь: Файзрахманова Гульсария Хузиахметовна

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Рождение ребёнка
02.12.1956

Сын: Самигуллин Камиль Хузиахметович

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1959

Дочь: Рыжикова Каусария Хузиахметовна

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1962

Сын: Самигуллин Рамиль Хузиахметович

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1964

Сын: Самигуллин Шамиль Хузиахметович

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1966

Дочь: Милкина Айсылу Хузиахметовна

Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревня, забытая богом, или аллахом. Асфальта до сих пор нет. Газ провели году в 1995 примерно. От станции минут 45 ходу до деревни. Весной и осенью по слякоти и бездорожью, зимой по укатонной дороге,... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.2000
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