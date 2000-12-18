Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1926
Дата смерти18.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1926
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Самигуллин Зуфар Хузиахметович
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
19.07.1951
Дочь: Тимерханова Гулиса Хузиахметовна
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
03.03.1954
Дочь: Файзрахманова Гульсария Хузиахметовна
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
02.12.1956
Сын: Самигуллин Камиль Хузиахметович
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
23.04.1959
Дочь: Рыжикова Каусария Хузиахметовна
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
17.01.1962
Сын: Самигуллин Рамиль Хузиахметович
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
21.02.1964
Сын: Самигуллин Шамиль Хузиахметович
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Рождение ребёнка
04.12.1966
Дочь: Милкина Айсылу Хузиахметовна
Мать ребёнка: Самигуллина Майса Исмагиловна
Деревня, забытая богом, или аллахом. Асфальта до сих пор нет. Газ провели году в 1995 примерно. От станции минут 45 ходу до деревни. Весной и осенью по слякоти и бездорожью, зимой по укатонной дороге,... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.2000