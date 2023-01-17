Музафарова Бабималуфа Арслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти13.09.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Музафаров Муллахмет Самигуллович
Отец ребёнка: Музафаров Самигулла Музафарович
Рождение ребёнка
02.11.1926
Сын: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Отец ребёнка: Музафаров Самигулла Музафарович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1967