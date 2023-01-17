Музафарова Бабималуфа Арслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музафарова Бабималуфа Арслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

13.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Музафаров Муллахмет Самигуллович

Отец ребёнка: Музафаров Самигулла Музафарович

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1926

Сын: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович

Отец ребёнка: Музафаров Самигулла Музафарович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.09.1967
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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