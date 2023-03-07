Музафаров Самигулла Музафарович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти27.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Музафаров Муллахмет Самигуллович
Мать ребёнка: Музафарова Бабималуфа Арслановна
Рождение ребёнка
02.11.1926
Сын: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович
Мать ребёнка: Музафарова Бабималуфа Арслановна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.12.1961