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Музафаров Самигулла Музафарович

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Место рождения

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

27.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Музафаров Муллахмет Самигуллович

Мать ребёнка: Музафарова Бабималуфа Арслановна

Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1926

Сын: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович

Мать ребёнка: Музафарова Бабималуфа Арслановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
27.12.1961
Смак-Корса, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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