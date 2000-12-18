Файзрахманова (Самигуллина) Гульсария Хузиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзрахманова (Самигуллина) Гульсария Хузиахметовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954

Отец: Самигуллин Хузиахмет Самигуллович

Мать: Самигуллина Майса Исмагиловна

Рождение ребёнка
28.11.1980

Дочь: Ситдикова Рузана Азатовна

Отец ребёнка: Файзрахманов Азат Маликович

Казань
Рождение ребёнка
28.11.1985

Дочь: Альманова Алина Азатовна

Отец ребёнка: Файзрахманов Азат Маликович

Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзрахманов Азат Маликович

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