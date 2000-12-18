Файзрахманова (Самигуллина) Гульсария Хузиахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1954
Рождение ребёнка
28.11.1980
Дочь: Ситдикова Рузана Азатовна
Отец ребёнка: Файзрахманов Азат Маликович
Казань
Рождение ребёнка
28.11.1985
Дочь: Альманова Алина Азатовна
Отец ребёнка: Файзрахманов Азат Маликович
Казань
Бракосочетание
Неизвестно