Ревина (Ревина) Анна Еремеевна
Место рожденияБрянская область, Суражский район, село Графовка
Дата рождения05.09.1926
Дата смерти05.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Образование
С по 1949
Оренбургская область, город Бугуруслан
Работа или профессия
Неизвестно
учитель | Куйбышевская область, г. Отрадный 1-ая школа, до пенсии. | Место работы: Отрадный, 1-я школа | Должность: учитель
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. Куйбышева | Специальность: учитель русского языка
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Кинель-Черкасский сельско-хозяйственный техникум (младший агроном)
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Средняя школа 7 классов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1991
Причина смерти: сердце остановилось