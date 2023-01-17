Ревина (Ревина) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина (Ревина) Анна Еремеевна

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Место рождения

Брянская область, Суражский район, село Графовка

Дата рождения

05.09.1926

Дата смерти

05.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Брянская область, Суражский район, село Графовка
Образование
С по 1949
Оренбургская область, город Бугуруслан
Работа или профессия
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
учитель | Куйбышевская область, г. Отрадный 1-ая школа, до пенсии. | Место работы: Отрадный, 1-я школа | Должность: учитель
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Образование
Неизвестно
Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. Куйбышева | Специальность: учитель русского языка
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Кинель-Черкасский сельско-хозяйственный техникум (младший агроном)
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Средняя школа 7 классов
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Смерть
05.02.1991
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Причина смерти: сердце остановилось
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