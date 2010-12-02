Светлышева (Ревина) Мария Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветлышева (Ревина) Мария Еремеевна

Светлышева (Ревина) Мария Еремеевна

avatar

Место рождения

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка

Дата рождения

16.06.1931

Дата смерти

02.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1951 по 1954
город Куйбышев
Начал учёбу в Куйбышевском Педагогическом институте, но не закончила его, по прричине, что родила тогда первого своего ребёнка, сына, Олега.
Бракосочетание
1953

Муж: Светлышев Алексей Никитович

Рождение ребёнка
01.11.1954

Сын: Светлышев Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Светлышев Алексей Никитович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Светлышев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Светлышев Алексей Никитович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Малый-Толкай
Педагогическое училище в Малом-Толкае | Образовательное учреждение: училище
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Смерть
02.12.2010
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка
Причина смерти: От старости | Умерла на руках у своих сестёр, Раи, Вали и Лиды. Они ехали прощаться с Алексеем Никитичем, он с раком лежал в хосписе, в Кинель-Черкассах, по дороге заехали к Олегу, Мар... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close