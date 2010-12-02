Светлышева (Ревина) Мария Еремеевна
Место рожденияКуйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Дата рождения16.06.1931
Дата смерти02.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Чубовка
Образование
С 1951 по 1954
город Куйбышев
Начал учёбу в Куйбышевском Педагогическом институте, но не закончила его, по прричине, что родила тогда первого своего ребёнка, сына, Олега.
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
01.11.1954
Сын: Светлышев Олег Алексеевич
Отец ребёнка: Светлышев Алексей Никитович
Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
15.02.1962
Сын: Светлышев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Светлышев Алексей Никитович
Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Малый-Толкай
Педагогическое училище в Малом-Толкае | Образовательное учреждение: училище
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Смерть
02.12.2010
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка
Причина смерти: От старости | Умерла на руках у своих сестёр, Раи, Вали и Лиды. Они ехали прощаться с Алексеем Никитичем, он с раком лежал в хосписе, в Кинель-Черкассах, по дороге заехали к Олегу, Мар... Показать все