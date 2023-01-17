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Светлышев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Самарская область Кинельский район город Кинель

Дата рождения

15.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962

Отец: Светлышев Алексей Никитович

Мать: Светлышева Мария Еремеевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1969 по 1979
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №6 | Специальность: школьник
Образование
С 1979 по 1985
город Куйбышев
Закончил Куйбышевский Инженерно-Строительный Институт | Образовательное учреждение: КИСИ | Специальность: архитектор
Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Попова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна

Самара
Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Зотова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1990

Дочь: Коробова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.12.2012

Жена: Кузнецова Татьяна Николаевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлышева Елена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Главный архитектор Кинель-Черкасского района.
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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