Светлышев Сергей Алексеевич
Место рожденияСамарская область Кинельский район город Кинель
Дата рождения15.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962
Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1969 по 1979
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №6 | Специальность: школьник
Образование
С 1979 по 1985
город Куйбышев
Закончил Куйбышевский Инженерно-Строительный Институт | Образовательное учреждение: КИСИ | Специальность: архитектор
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Попова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна
Самара
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Зотова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Коробова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Светлышева Елена Николаевна
Бракосочетание
19.12.2012
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Главный архитектор Кинель-Черкасского района.
Работа или профессия
Неизвестно
архитектор
Место жительства
Неизвестно