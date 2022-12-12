Попова (Светлышева) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Светлышева) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Самара

Дата рождения

30.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982

Отец: Светлышев Сергей Алексеевич

Мать: Светлышева Елена Николаевна

Самара
Образование
С 1989 по 1999
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1999 по 2004
Самара
Образовательное учреждение: Самарский университет
Рождение ребёнка
01.11.2007

Дочь: Попова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Попова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
26.05.2016

Сын: Попов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Налоговая Инспекция Кинель-Черкасского района
Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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