Попова (Светлышева) Ирина Сергеевна
Место рожденияСамара
Дата рождения30.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1982
Самара
Образование
С 1989 по 1999
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 1999 по 2004
Самара
Образовательное учреждение: Самарский университет
Рождение ребёнка
01.11.2007
Дочь: Попова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Попова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
26.05.2016
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Налоговая Инспекция Кинель-Черкасского района
Место жительства
Неизвестно