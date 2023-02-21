Светлышева (Тырсина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлышева (Тырсина) Елена Николаевна

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Место рождения

Самарская область, посёлок Черноречье

Дата рождения

10.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская область, посёлок Черноречье
Образование
С 1970 по 1980
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1984
Самара
Образовательное учреждение: Институт Культуры
Рождение ребёнка
30.07.1982

Дочь: Попова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич

Самара
Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Зотова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1990

Дочь: Коробова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлышев Сергей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Центральная Районная Больница
Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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