Светлышева (Тырсина) Елена Николаевна
Место рожденияСамарская область, посёлок Черноречье
Дата рождения10.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская область, посёлок Черноречье
Образование
С 1970 по 1980
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1980 по 1984
Самара
Образовательное учреждение: Институт Культуры
Рождение ребёнка
30.07.1982
Дочь: Попова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич
Самара
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Зотова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.06.1990
Дочь: Коробова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Светлышев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Центральная Районная Больница
Место жительства
Неизвестно