Зотова (Светлышева) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Светлышева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988

Отец: Светлышев Сергей Алексеевич

Мать: Светлышева (Тырсина) Елена Николаевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образование
С 1989 по 1999
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 2005
Самарская Гуманитарная Академия
Рождение ребёнка
19.01.2009

Дочь: Зотова (Зотова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.2012

Дочь: Зотова (Зотова) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович

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