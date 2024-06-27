Зотова (Светлышева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1989 по 1999
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 2005
Самарская Гуманитарная Академия
Рождение ребёнка
19.01.2009
Дочь: Зотова (Зотова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.02.2012
Дочь: Зотова (Зотова) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Зотов Иван Александрович