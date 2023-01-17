Зотов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1991 по 2001
Образовательное учреждение: ср школа №2 Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
19.01.2009
Дочь: Зотова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Зотова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.2012
Дочь: Зотова Софья Ивановна
Мать ребёнка: Зотова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Мария Сергеевна
Образование
Неизвестно
Медецинский колледж
Место жительства
Неизвестно