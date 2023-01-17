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Зотов Иван Александрович

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образование
С 1991 по 2001
Образовательное учреждение: ср школа №2 Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
19.01.2009

Дочь: Зотова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Зотова Мария Сергеевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.2012

Дочь: Зотова Софья Ивановна

Мать ребёнка: Зотова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Мария Сергеевна

Образование
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Медецинский колледж
Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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