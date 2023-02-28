Коробова (Светлышева) Светлана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1989 по 1999
Образовательное учреждение: ср школа №2 | Специальность: школьник
Рождение
29.06.1990
Образование
С 2007
Кинель-Черкасский Сельско-Хозяйственный Техникум | Образовательное учреждение: техникум
Рождение ребёнка
05.10.2009
Дочь: Коробова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Коробов Антон Викторович
Рождение ребёнка
28.11.2012
Дочь: Коробова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Коробов Антон Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область