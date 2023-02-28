Коробова (Светлышева) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова (Светлышева) Светлана Сергеевна

Коробова (Светлышева) Светлана Сергеевна

avatar

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1989 по 1999
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №2 | Специальность: школьник
Рождение
29.06.1990

Отец: Светлышев Сергей Алексеевич

Мать: Светлышева Елена Николаевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образование
С 2007
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Кинель-Черкасский Сельско-Хозяйственный Техникум | Образовательное учреждение: техникум
Рождение ребёнка
05.10.2009

Дочь: Коробова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Коробов Антон Викторович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.2012

Дочь: Коробова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Коробов Антон Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Антон Викторович

Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close