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Коробов Антон Викторович

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

31.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образование
С 1989 по 1999
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №2 Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
05.10.2009

Дочь: Коробова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Коробова Светлана Сергеевна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.2012

Дочь: Коробова Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Коробова Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Светлана Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область