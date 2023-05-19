Коробов Антон Викторович
Место рождения
Дата рождения31.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1989 по 1999
Образовательное учреждение: ср школа №2 Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
05.10.2009
Дочь: Коробова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Коробова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
28.11.2012
Дочь: Коробова Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Коробова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область