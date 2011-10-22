Светлышев Алексей Никитович
Место рожденияКуйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Дата рождения28.03.1927
Дата смерти22.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образование
С 1935 по 1942
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Закончил 7 классов в неполной средней школе, в Полуднях. | Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Образование
С 1942 по 1945
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Сельско-Хозяйственный Техникум в Кинель-Черкассах.
Военная служба
С 1945 по 1952
Саратов, Волгоград
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
01.11.1954
Сын: Светлышев Олег Алексеевич
Мать ребёнка: Светлышева Мария Еремеевна
Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
15.02.1962
Сын: Светлышев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Светлышева Мария Еремеевна
Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Смерть
22.10.2011
Самарская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Причина смерти: Рак, да и от старости