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Светлышев Алексей Никитович

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Место рождения

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни

Дата рождения

28.03.1927

Дата смерти

22.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Образование
С 1935 по 1942
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Закончил 7 классов в неполной средней школе, в Полуднях. | Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Образование
С 1942 по 1945
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Сельско-Хозяйственный Техникум в Кинель-Черкассах.
Военная служба
С 1945 по 1952
Саратов, Волгоград
Бракосочетание
1953

Жена: Светлышева Мария Еремеевна

Рождение ребёнка
01.11.1954

Сын: Светлышев Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Светлышева Мария Еремеевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Светлышев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Светлышева Мария Еремеевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Смерть
22.10.2011
Самарская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Причина смерти: Рак, да и от старости
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