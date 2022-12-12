Светлышев Олег Алексеевич
Место рожденияСамарская область Кинельский район город Кинель
Дата рождения01.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954
Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1961 по 1971
Образовательное учреждение: ср школа №7 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
14.04.1981
Сын: Светлышев Андрей Олегович
Мать ребёнка: Светлышева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
22.03.1987
Сын: Светлышев Дмитрий Олегович
Мать ребёнка: Светлышева Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Ульяновск
Ульяновский медицинский институт.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Закончил Кинель-Черкасское медицинское училище, по специальности - акушер. | Образовательное учреждение: Медецинское училище | Специальность: акушер
Место жительства
Неизвестно
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка улица Октябрская 20