Светлышев Олег Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветлышев Олег Алексеевич

Светлышев Олег Алексеевич

avatar

Место рождения

Самарская область Кинельский район город Кинель

Дата рождения

01.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1954

Отец: Светлышев Алексей Никитович

Мать: Светлышева Мария Еремеевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1961 по 1971
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №7 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
14.04.1981

Сын: Светлышев Андрей Олегович

Мать ребёнка: Светлышева Ольга Александровна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1987

Сын: Светлышев Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Светлышева Ольга Александровна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлышева Ольга Александровна

Образование
Неизвестно
Ульяновск
Ульяновский медицинский институт.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкассы
Закончил Кинель-Черкасское медицинское училище, по специальности - акушер. | Образовательное учреждение: Медецинское училище | Специальность: акушер
Место жительства
Неизвестно
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка улица Октябрская 20
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close