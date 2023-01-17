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Светлышев Дмитрий Олегович

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Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

22.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1987

Отец: Светлышев Олег Алексеевич

Мать: Светлышева Ольга Александровна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 2005 по 2007
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: Отрадненское ПТУ
Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Светлышева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Светлышева Марина

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.2016

Сын: Светлышев Данила Дмитриевич

Мать ребёнка: Светлышева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлышева Марина

Образование
Неизвестно
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка
Закончил Чёрновскую школу, 9 классов.
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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