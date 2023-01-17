Светлышев Дмитрий Олегович
Место рождения
Дата рождения22.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1987
Образование
С 2005 по 2007
Образовательное учреждение: Отрадненское ПТУ
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Светлышева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Светлышева Марина
Рождение ребёнка
?.01.2016
Сын: Светлышев Данила Дмитриевич
Мать ребёнка: Светлышева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлышева Марина
Образование
Неизвестно
Самарская область, Кинель-Черкасский район посёлок Чёрновка
Закончил Чёрновскую школу, 9 классов.
Место жительства
Неизвестно