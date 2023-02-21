Светлышева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.2010
Дочь: Светлышева Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Светлышев Дмитрий Олегович
Рождение ребёнка
?.01.2016
Сын: Светлышев Данила Дмитриевич
Отец ребёнка: Светлышев Дмитрий Олегович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно