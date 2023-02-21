Светлышева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлышева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.2010

Дочь: Светлышева Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Светлышев Дмитрий Олегович

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Рождение ребёнка
?.01.2016

Сын: Светлышев Данила Дмитриевич

Отец ребёнка: Светлышев Дмитрий Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлышев Дмитрий Олегович

Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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