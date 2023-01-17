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Светлышев Андрей Олегович

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Место рождения

Отрадный, Отрадный, Самарская область

Дата рождения

14.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1981

Отец: Светлышев Олег Алексеевич

Мать: Светлышева Ольга Александровна

Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образование
С 1988 по 1996
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: ср школа №7 | Специальность: школьник
Образование
С 1996 по 1999
Отрадный, Отрадный, Самарская область
Образовательное учреждение: Отрадненский нефтяной техникум
Образование
Неизвестно
Самарская область, город Тольятти
Тольяттинский Торговый Университет
Место жительства
Неизвестно
Отрадный, Отрадный, Самарская область
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