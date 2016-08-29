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Ревин Василий Еремеевич

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Место рождения

Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка

Дата рождения

09.08.1929

Дата смерти

29.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: Ревин Еремей Владимирович

Мать: Ревина Мария Яковлевна

Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Образование
С 1946 по 1948
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Малый-Толкай
Проучился и закончил педагогическое училище.
Работа или профессия
С 1949 по 1950
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Проработал до армии два года учителем в деревнской школе.
Военная служба
С 1950 по 1954
Ленинград, Таллин, Владивосток.
Ленинград/Таллин в/с 2296/90063 50-53 гг.. | 05.53 г. 08.54 г. Морская пехота Владивосток | Род войск: морская пехота
Бракосочетание
03.08.1960

Жена: Ревина Мария Самуиловна

Рождение ребёнка
24.07.1961

Дочь: Усольцева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Самуиловна

город Куйбышев
Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Мухтулова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Ревина Мария Самуиловна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Закончил сначало в КСХИ агрофак - 1957-1962 г.г., в 1972 году в Волгограде защитился и стал кандидатом с/х наук, в 1973 году получил звание доцента. Потом вплоть до 1995 года возглавлял кафедру Мелиор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Семилетнюю школу закончил в Полуднях.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Бражники
Закончил первые четыре класса.
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Смерть
29.08.2016
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