Ревин Василий Еремеевич
Место рожденияКуйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Дата рождения09.08.1929
Дата смерти29.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929
Отец: Ревин Еремей Владимирович
Мать: Ревина Мария Яковлевна
Куйбышевская область, Богатовский район, деревня Семёновка
Образование
С 1946 по 1948
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Малый-Толкай
Проучился и закончил педагогическое училище.
Работа или профессия
С 1949 по 1950
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Проработал до армии два года учителем в деревнской школе.
Военная служба
С 1950 по 1954
Ленинград, Таллин, Владивосток.
Ленинград/Таллин в/с 2296/90063 50-53 гг.. | 05.53 г. 08.54 г. Морская пехота Владивосток | Род войск: морская пехота
Бракосочетание
03.08.1960
Жена: Ревина Мария Самуиловна
Рождение ребёнка
24.07.1961
Дочь: Усольцева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Самуиловна
город Куйбышев
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Мухтулова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Ревина Мария Самуиловна
Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил сначало в КСХИ агрофак - 1957-1962 г.г., в 1972 году в Волгограде защитился и стал кандидатом с/х наук, в 1973 году получил звание доцента. Потом вплоть до 1995 года возглавлял кафедру Мелиор... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Полудни
Семилетнюю школу закончил в Полуднях.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, деревня Бражники
Закончил первые четыре класса.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.2016