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Мухтулова (Ревина) Елена Васильевна

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Место рождения

Самарская область Кинельский район город Кинель

Дата рождения

21.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965

Отец: Ревин Василий Еремеевич

Мать: Ревина Мария Самуиловна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1972 по 1982
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
12.05.1985

Сын: Мухтулов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Мухтулов Сергей Александрович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
06.03.1993

Дочь: Мухтулова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Мухтулов Сергей Александрович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухтулов Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
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