Мухтулова (Ревина) Елена Васильевна
Место рожденияСамарская область Кинельский район город Кинель
Дата рождения21.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1965
Отец: Ревин Василий Еремеевич
Мать: Ревина Мария Самуиловна
Самарская область Кинельский район город Кинель
Образование
С 1972 по 1982
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Рождение ребёнка
12.05.1985
Сын: Мухтулов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Мухтулов Сергей Александрович
Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
06.03.1993
Дочь: Мухтулова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Мухтулов Сергей Александрович
Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно