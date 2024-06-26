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Мухтулов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Самарская область Кинельский район город Кинель

Дата рождения

12.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1985

Отец: Мухтулов Сергей Александрович

Мать: Мухтулова (Ревина) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухтулова (Анчикова) Ольга Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1992 по 2002
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 2002 по 2007
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
04.12.2012

Дочь: Мухтулова (Мухтулова) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Мухтулова (Анчикова) Ольга Юрьевна

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