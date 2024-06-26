Мухтулов Сергей Сергеевич
Место рожденияСамарская область Кинельский район город Кинель
Дата рождения12.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1992 по 2002
Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Образование
С 2002 по 2007
Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: инженер-механик
Рождение ребёнка
04.12.2012
Дочь: Мухтулова (Мухтулова) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Мухтулова (Анчикова) Ольга Юрьевна