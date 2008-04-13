Ревина (Клубникина) Мария Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина (Клубникина) Мария Самуиловна

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Место рождения

Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)

Дата рождения

15.10.1933

Дата смерти

13.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
Образование
С 1949 по 1953
Окончила Безенчукский сельско-хозяйственный техникум.
Образование
С 1957 по 1962
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Окончила КСХИ, агрофак. | Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: агроном
Бракосочетание
03.08.1960

Муж: Ревин Василий Еремеевич

Рождение ребёнка
24.07.1961

Дочь: Усольцева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Ревин Василий Еремеевич

город Куйбышев
Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Мухтулова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Ревин Василий Еремеевич

Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
После техникума проработала у себя в колхозе несколько лет агрономом.
Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Далее, и до конца жизни работала на Селикционной станции, в СХИ. В 1964 году защитилась, и получила степень кандидата биологических наук.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
В своей родной деревне закончила семилетку.
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Смерть
13.04.2008
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