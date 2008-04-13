Ревина (Клубникина) Мария Самуиловна
Место рожденияКуйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
Дата рождения15.10.1933
Дата смерти13.04.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
Образование
С 1949 по 1953
Окончила Безенчукский сельско-хозяйственный техникум.
Образование
С 1957 по 1962
Окончила КСХИ, агрофак. | Образовательное учреждение: КСХИ | Специальность: агроном
Бракосочетание
03.08.1960
Рождение ребёнка
24.07.1961
Дочь: Усольцева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Ревин Василий Еремеевич
город Куйбышев
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Мухтулова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Ревин Василий Еремеевич
Самарская область Кинельский район город Кинель
Работа или профессия
Неизвестно
Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
После техникума проработала у себя в колхозе несколько лет агрономом.
Работа или профессия
Неизвестно
Далее, и до конца жизни работала на Селикционной станции, в СХИ. В 1964 году защитилась, и получила степень кандидата биологических наук.
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Пестравский район, деревня Малоаохангельское (Карловка)
В своей родной деревне закончила семилетку.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.2008