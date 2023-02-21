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Усольцева (Ревина) Галина Васильевна

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Место рождения

город Куйбышев

Дата рождения

24.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1961

Отец: Ревин Василий Еремеевич

Мать: Ревина Мария Самуиловна

город Куйбышев
Образование
С 1968 по 1978
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Образовательное учреждение: средняя школа
Образование
С 1978 по 1983
Москва Московский Институт Инженеров Землеустройства
Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Сидорова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Усольцев Александр Валентинович

Москва
Рождение ребёнка
08.07.1993

Дочь: Усольцева Ксения Александровна

Отец ребёнка: Усольцев Александр Валентинович

Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Александр Валентинович

Работа или профессия
Неизвестно
Землеустройство
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
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