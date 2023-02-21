Усольцева (Ревина) Галина Васильевна
Место рождениягород Куйбышев
Дата рождения24.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1961
Отец: Ревин Василий Еремеевич
Мать: Ревина Мария Самуиловна
город Куйбышев
Образование
С 1968 по 1978
Образовательное учреждение: средняя школа
Образование
С 1978 по 1983
Москва Московский Институт Инженеров Землеустройства
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Сидорова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Усольцев Александр Валентинович
Москва
Рождение ребёнка
08.07.1993
Дочь: Усольцева Ксения Александровна
Отец ребёнка: Усольцев Александр Валентинович
Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Землеустройство
Место жительства
Неизвестно