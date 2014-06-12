Усольцев Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1962
Дата смерти12.06.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1979 по 1984
Москва Московский Институт Инженеров Землеустройства
Образовательное учреждение: МИИЗ | Специальность: землеустройство
Рождение ребёнка
29.09.1985
Дочь: Сидорова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Усольцева Галина Васильевна
Москва
Рождение ребёнка
08.07.1993
Дочь: Усольцева Ксения Александровна
Мать ребёнка: Усольцева Галина Васильевна
Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий Кинельского земельного комитета
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Смерть
12.06.2014