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Усольцев Александр Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1962

Дата смерти

12.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1979 по 1984
Москва Московский Институт Инженеров Землеустройства
Образовательное учреждение: МИИЗ | Специальность: землеустройство
Рождение ребёнка
29.09.1985

Дочь: Сидорова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Усольцева Галина Васильевна

Москва
Рождение ребёнка
08.07.1993

Дочь: Усольцева Ксения Александровна

Мать ребёнка: Усольцева Галина Васильевна

Самарская область Кинельский район город Кинель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Галина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Служащий Кинельского земельного комитета
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
Смерть
12.06.2014
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