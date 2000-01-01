Потапенков Анатолий Васильевич
Место рожденияКуйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка
Дата рождения02.08.1943
Дата смерти09.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка
Рождение ребёнка
16.06.1969
Дочь: Малявина Алина Анатольевна
Мать ребёнка: Потапенкова Лидия Еремеевна
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Самара
Образовательное учреждение: Самарский деревообрабатывающий техникум
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Смерть
09.10.1970
Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Георгиевка
Причина смерти: сбил автомобиль | Сбил автомобиль. На обочине стоял. Похоронен на кладбище, в Кротовке.