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Потапенков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка

Дата рождения

02.08.1943

Дата смерти

09.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка
Рождение ребёнка
16.06.1969

Дочь: Малявина Алина Анатольевна

Мать ребёнка: Потапенкова Лидия Еремеевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапенкова Лидия Еремеевна

Образование
Неизвестно
Самара
Образовательное учреждение: Самарский деревообрабатывающий техникум
Образование
Неизвестно
Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Малая Малышевка
Образовательное учреждение: неполная ср школа 7 классов | Специальность: школьник
Смерть
09.10.1970
Куйбышевская область, Кинельский район, посёлок Георгиевка
Причина смерти: сбил автомобиль | Сбил автомобиль. На обочине стоял. Похоронен на кладбище, в Кротовке.
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