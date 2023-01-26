село Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малая Малышевка

Кинельский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1069Малая Молышевка (Башкирка), с. каз.при колодцах.984930212501300Церковь православная 1. Этапная тюрма для пересылочных арестантов.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Мало-Малышевская волость
723. Мало-Малышевка (Башкирка), село бывшее государственное, дворов 465, жителей 3430, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православная, 2 корп. лв Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Мало-Малышевская волость
село Малое-Малышево15112856361280465448889542[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Мало-Малышевская волость
С. Мало-Малышевка. Б. госуд. Рус. Прав.3449Озеро и колод.6510082826222652

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
56062Малая Малышевкасело53°03'с.ш.50°58'в.д.N-39-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кинельский муниципальный район, Сельское поселение Малая Малышевка
36618436101с Малая Малышевкасело

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