Малявина (Потапенкова) Алина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявина (Потапенкова) Алина Анатольевна

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Место рождения

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка

Дата рождения

16.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1969

Отец: Потапенков Анатолий Васильевич

Мать: Потапенкова Лидия Еремеевна

Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Образование
С 1976 по 1984
Самара
Только 8 классов, потом в медучилище поступила. | Образовательное учреждение: ср школа №82 г. Самара | Специальность: школьник
Образование
С 1984 по 1987
Самара
Образовательное учреждение: Железнодорожное медецинское училище. | Специальность: медсестра
Образование
С 1988 по 1994
Самара
Образовательное учреждение: Самарский Медецинский Институт | Специальность: фармацевт
Рождение ребёнка
02.08.1995

Дочь: Малявина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Малявин Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малявин Сергей Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт-провизор
Место жительства
Неизвестно
Самара
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