Малявина (Потапенкова) Алина Анатольевна
Место рожденияКуйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Дата рождения16.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1969
Куйбышевская область, Кинель-Черкасский район, посёлок Кротовка
Образование
С 1976 по 1984
Самара
Только 8 классов, потом в медучилище поступила. | Образовательное учреждение: ср школа №82 г. Самара | Специальность: школьник
Образование
С 1984 по 1987
Самара
Образовательное учреждение: Железнодорожное медецинское училище. | Специальность: медсестра
Образование
С 1988 по 1994
Самара
Образовательное учреждение: Самарский Медецинский Институт | Специальность: фармацевт
Рождение ребёнка
02.08.1995
Дочь: Малявина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Малявин Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
фармацевт-провизор
Место жительства
Неизвестно
Самара