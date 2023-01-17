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Малявин Сергей Владимирович

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Место рождения

Самарская область Кинельский район город Кинель

Дата рождения

02.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
02.08.1995

Дочь: Малявина Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Малявина Алина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малявина Алина Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
Неизвестно
Самара
Образовательное учреждение: Самарский Медецинский Институт
Образование
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
10 классов закончил. | Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно
Самара
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