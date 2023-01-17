Малявин Сергей Владимирович
Место рожденияСамарская область Кинельский район город Кинель
Дата рождения02.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская область Кинельский район город Кинель
Рождение ребёнка
02.08.1995
Дочь: Малявина Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Малявина Алина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Образование
Неизвестно
Самара
Образовательное учреждение: Самарский Медецинский Институт
Образование
Неизвестно
Усть-Кинельский, Кинель, Самарская область
10 классов закончил. | Образовательное учреждение: Ср. школа №2 | Специальность: школьник
Место жительства
Неизвестно
Самара