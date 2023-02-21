Ревина Акулина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревина Акулина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ревин Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Ревин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Ревин Еремей Владимирович

Отец ребёнка: Ревин Владимир Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно
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