Ревин Фёдор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ревин Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Сергеева Мария
Рождение ребёнка
1913
Сын: Ревин Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Сергеева Мария
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ревина Надежда Фёдорова
Мать ребёнка: Сергеева Мария
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Сергеева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно