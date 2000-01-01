Ревин Фёдор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревин Фёдор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ревин Владимир Дмитриевич

Мать: Ревина Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ревин Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Сергеева Мария

Рождение ребёнка
1913

Сын: Ревин Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Сергеева Мария

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ревина Надежда Фёдорова

Мать ребёнка: Сергеева Мария

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ревин Николай Фёдоров

Мать ребёнка: Сергеева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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