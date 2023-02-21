Ревин Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевин Владимир Дмитриевич

Ревин Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревин Дмитрий Ананьев

Мать: Корнеева Александра

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ревин Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Ревина Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.05.1899

Сын: Ревин Еремей Владимирович

Мать ребёнка: Ревина Акулина Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close