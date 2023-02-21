Ревин Дмитрий Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ревин Ананья Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Корнеева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнеева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Корнеева Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно