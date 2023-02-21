Ревин Дмитрий Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевин Дмитрий Ананьев

Ревин Дмитрий Ананьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревин Ананья Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Корнеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Корнеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Корнеева Александра

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close