Ревин Ананья Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревин Ананья Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ревин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Терентий Ананьев

Мать ребёнка: Ирина Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филимонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Дмитрий Ананьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно
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