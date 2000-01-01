Ревин Ананья Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ревин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филимонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Брянская область, Суражский район, село Графовка
Смерть
Неизвестно