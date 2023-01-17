Дроздова (Смирнова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Смирнов Яков Федулович
Мать: Федосья Ильинична
Сын: Дроздов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Дочь: Дроздова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Сын: Дроздов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Дочь: Русанова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Сын: Дроздов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Сын: Дроздов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Сын: Дроздов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Сын: Дроздов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Дочь: Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич
Дочь: Цветаева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич