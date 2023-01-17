Дроздова (Смирнова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Смирнова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Любичи, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Смирнов Яков Федулович

Мать: Федосья Ильинична

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
До 1858 ст.

Муж: Дроздов Алексей Тарасьевич

Рождение ребёнка
27.10.1860 ст.

Сын: Дроздов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Запись о рождении в Метрической книге села Любечь, Зарайского уезда, Рязанской губернии. Там же и крещён. Восприемники: отец Анны Яковлевны - Пономарь этого же села Любечь Яков Смирнов и студент Санкт... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1863 ст.

Дочь: Дроздова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Запись о крещении и рождении в метрической книге села Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
08.09.1867 ст.

Сын: Дроздов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.

Дочь: Русанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1871 ст.

Сын: Дроздов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1873 ст.

Сын: Дроздов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1875 ст.

Сын: Дроздов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1876 ст.

Сын: Дроздов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1879 ст.

Сын: Дроздов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1881 ст.

Дочь: Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.

Дочь: Цветаева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Дроздов Алексей Тарасьевич

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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