Дроздов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1860 ст.
Дата смерти20.04.1940 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1860 ст.
Запись о рождении в Метрической книге села Любечь, Зарайского уезда, Рязанской губернии. Там же и крещён. Восприемники: отец Анны Яковлевны - Пономарь этого же села Любечь Яков Смирнов и студент Санкт... Показать все
Бракосочетание
Около ?.12.1892 ст.
Венчались либо в конце 1892, либо в начале января 1893г.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Курдюмова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.11.1895
Сын: Дроздов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна
Смерть
20.04.1940 ст.
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Причина: гипертрофия простаты