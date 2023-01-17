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Дроздов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

27.10.1860 ст.

Дата смерти

20.04.1940 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1860 ст.

Отец: Дроздов Алексей Тарасьевич

Мать: Дроздова Анна Яковлевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Запись о рождении в Метрической книге села Любечь, Зарайского уезда, Рязанской губернии. Там же и крещён. Восприемники: отец Анны Яковлевны - Пономарь этого же села Любечь Яков Смирнов и студент Санкт... Показать все
Бракосочетание
Около ?.12.1892 ст.

Жена: Дроздова Ольга Дмитриевна

Венчались либо в конце 1892, либо в начале января 1893г.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Курдюмова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.11.1895

Сын: Дроздов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Дроздова Ольга Дмитриевна

Смерть
20.04.1940 ст.
Дзержинский, Дзержинский, Московская область
Причина: гипертрофия простаты
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