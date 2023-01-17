Дроздова (Ширяева) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ширяев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.12.1892 ст.
Венчались либо в конце 1892, либо в начале января 1893г.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Курдюмова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1895
Сын: Дроздов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно