Дроздова (Ширяева) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Ширяева) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ширяев Дмитрий

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Около ?.12.1892 ст.

Муж: Дроздов Михаил Алексеевич

Венчались либо в конце 1892, либо в начале января 1893г.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Курдюмова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1895

Сын: Дроздов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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