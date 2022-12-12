Федосья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дроздова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно