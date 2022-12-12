Федосья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Федулович

Любичи, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дроздова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Федулович

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Яков Федулович

Смерть
Неизвестно
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