Цветаева (Дроздова) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1883 ст.
Дата смерти29.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.
Бракосочетание
02.06.1900 ст.
При венчании запись: Учитель Остролуцкой Церковно-приходской школы Александр Петрович Цветаев 23 года и 6 месяцев и умершего Протоиерея Алексея Тарасовича Дроздова дочь Ольга Алексеевна Дроздова 16 л... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.
Сын: Цветаев Борис Александрович
Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович
Восприемники: города Спасска Соборной церкви Священник Пётр Степанович Цветаев и села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дроздова Священник Псаломщик: Гавриил Гаевский
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.
Сын: Цветаев Николай Александрович
Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович
Восприемники: г. Егорьевска врач Хлудовской фабрики Александр Алексеевич Дроздов и Рязанского уезда села Никулич Священника Алексея Петровича Русанова дочь Лидия. ЦАМО: Ф. 16 И Оп. 2 Д. 292
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашкова Мария Александровна
Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветаев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович
Смерть
29.12.1972
Перво, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина: сердечная недостаточность 3-ей степени