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Цветаева (Дроздова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

02.07.1883 ст.

Дата смерти

29.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1883 ст.

Отец: Дроздов Алексей Тарасьевич

Мать: Дроздова Анна Яковлевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
02.06.1900 ст.

Муж: Цветаев Александр Петрович

При венчании запись: Учитель Остролуцкой Церковно-приходской школы Александр Петрович Цветаев 23 года и 6 месяцев и умершего Протоиерея Алексея Тарасовича Дроздова дочь Ольга Алексеевна Дроздова 16 л... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.

Сын: Цветаев Борис Александрович

Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Восприемники: города Спасска Соборной церкви Священник Пётр Степанович Цветаев и села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дроздова Священник Псаломщик: Гавриил Гаевский
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.

Сын: Цветаев Николай Александрович

Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Восприемники: г. Егорьевска врач Хлудовской фабрики Александр Алексеевич Дроздов и Рязанского уезда села Никулич Священника Алексея Петровича Русанова дочь Лидия. ЦАМО: Ф. 16 И Оп. 2 Д. 292
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашкова Мария Александровна

Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветаев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Цветаев Александр Петрович

Смерть
29.12.1972
Перво, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина: сердечная недостаточность 3-ей степени
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