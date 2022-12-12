Цветаев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения05.10.1910 ст.
Дата смерти21.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1910 ст.
Восприемники: г. Егорьевска врач Хлудовской фабрики Александр Алексеевич Дроздов и Рязанского уезда села Никулич Священника Алексея Петровича Русанова дочь Лидия. ЦАМО: Ф. 16 И Оп. 2 Д. 292
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1943
Погиб. Захоронен в селе Ходоров https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie1159015263/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3Dcaf6229deae97275d53bae5afe0... Показать все