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Цветаев Александр Петрович

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Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Цветаев Пётр

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.06.1900 ст.

Жена: Цветаева Ольга Алексеевна

При венчании запись: Учитель Остролуцкой Церковно-приходской школы Александр Петрович Цветаев 23 года и 6 месяцев и умершего Протоиерея Алексея Тарасовича Дроздова дочь Ольга Алексеевна Дроздова 16 л... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1901 ст.

Сын: Цветаев Борис Александрович

Мать ребёнка: Цветаева Ольга Алексеевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Восприемники: города Спасска Соборной церкви Священник Пётр Степанович Цветаев и села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дроздова Священник Псаломщик: Гавриил Гаевский
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.

Сын: Цветаев Николай Александрович

Мать ребёнка: Цветаева Ольга Алексеевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Восприемники: г. Егорьевска врач Хлудовской фабрики Александр Алексеевич Дроздов и Рязанского уезда села Никулич Священника Алексея Петровича Русанова дочь Лидия. ЦАМО: Ф. 16 И Оп. 2 Д. 292
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Цветаева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Цветаева Ольга Алексеевна

Смерть
1930
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