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Смирнов Яков Федулович

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Место рождения

Троица, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

20.11.1810 ст.

Дата смерти

02.01.1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1810 ст.

Отец: Федул Кузьмич

Мать: не указана

Троица, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Смирнов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Федосья Ильинична

Любичи, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дроздова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Ильинична

Любичи, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ильинична

Смерть
02.01.1875 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Причина: от простуды. Возраст 61 год
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