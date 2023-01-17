Смирнов Яков Федулович
Место рождения
Дата рождения20.11.1810 ст.
Дата смерти02.01.1875 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1810 ст.
Отец: Федул Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Смирнов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Федосья Ильинична
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дроздова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ильинична
Смерть
02.01.1875 ст.
Причина: от простуды. Возраст 61 год