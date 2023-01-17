Дроздова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Мария Алексеевна

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Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

28.06.1863 ст.

Дата смерти

07.12.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1863 ст.

Отец: Дроздов Алексей Тарасьевич

Мать: Дроздова Анна Яковлевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Запись о крещении и рождении в метрической книге села Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Смерть
07.12.1865 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Причина: от золотушной болезни. Запись в метрической книге села Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии
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