Дроздова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1863 ст.
Дата смерти07.12.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1863 ст.
Запись о крещении и рождении в метрической книге села Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии
Смерть
07.12.1865 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Причина: от золотушной болезни. Запись в метрической книге села Любичи, Зарайского уезда, Рязанской губернии