Дроздов Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1871 ст.
Дата смерти08.03.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1871 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1898
Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна
Запись о рождении Сергея в церкви Александра Невского г. Егорьевск #117.
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна
Восприемники: города Егорьевска Архангельской, что при богодельне братьев Хлудовых церкви Священник Василий Мартинианович Весёлкин и Зарайского уезда села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дрозд... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.
Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
08.03.1828
Причина: кровоизлияние в мозг