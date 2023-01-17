Дроздов Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздов Пётр Алексеевич

Дроздов Пётр Алексеевич

avatar

Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

09.06.1871 ст.

Дата смерти

08.03.1828

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1871 ст.

Отец: Дроздов Алексей Тарасьевич

Мать: Дроздова Анна Яковлевна

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Дроздов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Запись о рождении Сергея в церкви Александра Невского г. Егорьевск #117.
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: города Егорьевска Архангельской, что при богодельне братьев Хлудовых церкви Священник Василий Мартинианович Весёлкин и Зарайского уезда села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дрозд... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.

Сын: Дроздов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Дроздова Александра Васильевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.03.1828
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Причина: кровоизлияние в мозг
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close